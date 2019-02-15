Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Tanzim Satış Noktası Açıldı

Elazığ'da Tanzim Satış Noktası Açıldı

26 dakika önce

Elazığ'da tanzim satış noktası açıldıElazığ'da belediye bünyesinde tanzim satış noktası kuruldu.

Elazığ'da tanzim satış noktası açıldı

Elazığ'da belediye bünyesinde tanzim satış noktası kuruldu.

Elazığ Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktası bugün kapılarını vatandaşa açtı. Kültür Park'ta hizmete giren tanzim satış noktasında ucuz sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Tanzimde domates 3,5 tl, biber 5,5 tl, patlıcan 7,75 tl, patates ise 3 liraya satışa sunuldu.

Tanzim mağazasını ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vatandaşların ucuz sebze ve meyve almaları için tanzim satış noktasının hizmete geçtiğini belirterek, Tanzim mağazamızı açtık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Türkiye'de dış güçlerin ve onların içeride olan uzantılarının oluşturmak istediği 15 Temmuz terörü, akabinde ekonomik terör ve akabinde gıda maddeleri üzerine oluşturmak istenen teröre karşı vatandaşlarımızın daha ucuz sebze ve meyve yemeleri için tanzim merkezleri devreye girdi dedi.

Tanzim satış noktasında alışveriş yapan vatandaşlardan Mustafa Çakar, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, Pahalı sebze ve meyveleri fakir alamaz. Patates 5 lira, soğan olmuş 6 lira. Bu hizmet sayesinde vatandaş gücü kadar alıyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:34 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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