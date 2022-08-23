Olay, merkez İcadiye Mahallesi Yeni Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar olay yerinde bulduğu taş ve sopalarla birbirlerine vurdu. Olayda 2 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı,

Kaynak: İHA

Yeni Cami, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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