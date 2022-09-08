Elazığ'da 470 tarihi sikke satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 470 tarihi sikke satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

08.09.2022 14:06
Elazığ'da 470 tarihi sikke satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'da tarihi eser niteliği taşıyan 470 sikkeyi satmak isteyen zanlı suçüstü yakalandı.

Elazığ'da tarihi eser niteliği taşıyan 470 sikkeyi satmak isteyen zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheli R.K'nin tarihi sikke satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan R.K, sikkeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

R.K'nin yapılan üst aramasında üzerinde çeşitli figürler bulunan, MS 1100-1300'lü yıllara tarihlendirilen, Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 470 tarihi sikke satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 470 tarihi sikke satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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