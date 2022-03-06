Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi

06.03.2022 12:23
Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi

ELAZIĞ'da jandarmanın durduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın durduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Artvin'den gelerek, tarihi eser kaçıracağı bilgisinin ardından harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu araç, takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 6 santimetre boyunda Hazreti İsa heykeli ile 1 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
İSTANBUL-TRAFİK MAGANDALARI TAKSİM'İ BİRBİRİNE KATTI İSTANBUL-TRAFİK MAGANDALARI TAKSİM'İ BİRBİRİNE KATTI SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 12:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da tarihi eser niteliğinde Hazreti İsa heykeli ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement