Elazığ'da Tarihi Eser Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 789 parça tarihi eser ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 789 parça tarihi eser ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda, 619 sikke, 2 madalyon, 17 bilezik, 13 mühür, aralarında 3 küçük heykelin de bulunduğu 134 obje, eski yazılı 4 defter ve dedektör bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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