Elazığ'da tarihi Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da tarihi Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi

06.03.2022 12:35
Elazığ'da tarihi Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi

Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin'den gelen 2 şüphelinin tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ, Artvin, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da tarihi Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi - Son Dakika


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