Elazığ'da tarım arazileri dron ile ilaçlanabilecek - Son Dakika
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Elazığ'da tarım arazileri dron ile ilaçlanabilecek

23.03.2022 15:51
Elazığ'da tarım arazileri dron ile ilaçlanabilecek

Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde tarım arazilerinde dron ile ilaçlama yapılmaya başlandı.

Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde tarım arazilerinde dron ile ilaçlama yapılmaya başlandı.

Merkez bünyesinde vatandaşa ücretsiz hizmet verecek olan dron, saatte 100 dönüm ilaç, gübre ve tohum atma kapasitesine sahip.

Vali Ömer Toraman, merkezde bulunan 25 dönüm lavanta bahçesinde yapılan ilaçlama çalışmasına katıldı.

Burada açıklama yapan Toraman, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinin bu yıl dron ile ilaçlama, gübreleme ve tohum atma faaliyeti yürütme kabiliyetine kavuştuğunu söyledi.

Bugün ilk deneme uçuşunu yaptıklarını aktaran Toraman, yaklaşık 25 dönüm lavanta bahçesinin ilaçlamasını yaptıklarını belirtti.

Toraman, bu hizmetin Elazığ merkez ve ilçelerde tüm vatandaşlara sunulacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dron ile yapılan ilaçlama ve gübreleme diğer alternatif ilaçlama yöntemlerine göre daha verimli ve ekonomik. Doğrudan tarlaya ve tarladaki zararlıya dönük ilaçlama yapabilecek kapasite sağlamış oluyor. Tarlanın etrafındaki diğer alanlara muhtemel zararlar da minimuma indirilmiş oluyor. Son derece etkili, verimli bir ilaçlama ve gübreleme yöntemi. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi de bu imkana kavuşmuş bulunuyor. (Dron) Yıl boyunca Elazığ'daki çiftçilerimizin ücretsiz hizmetinde olacak."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesinin desteğiyle vatandaşa hizmet verileceğini ifade eden Toraman, kapasiteyi her yıl artıracaklarını kaydetti.

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İpek Yolu, Elazığ, Çocuk, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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