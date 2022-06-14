Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu - Son Dakika
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Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu

14.06.2022 00:57
Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yaklaşık 400 dönüm tarım arazisini sel vurdu.

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında yaklaşık 400 dönüm tarım arazisini sel vurdu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde sokaklar adeta dereye dönerken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ile birlikte bir çok noktada sel meydana geldi. Yurtbaşı beldesi Akmezra ve Hoş köylerinde meydana gelen selde yaklaşık 400 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl il geneli ve Adıyaman'ın kuzey çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yarın (14.06.2022 Salı günü) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da tarım arazilerini sel vurdu - Son Dakika

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