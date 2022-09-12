Elazığ'da "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi

12.09.2022 21:00
Elazığ'da "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği yapıldı.

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar şef Türev Uludağ eşliğinde israfa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla atık sebze kabuklarının suyuyla risotto hazırladı.

Etkinlikte konuşan ?Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin ya kaybedildiğini ya da israf edildiğini söyledi.

Gıda üretimindeki kayıpla enerji, emek, toprak ve suyun da israf edildiğine dikkati çeken Güngören, şunları kaydetti:

"Milyonlarca dolar yatırım yapıyoruz, onlarca yıl süren akademik çalışmalar sürdürüyoruz. Belki bir buğday çeşidinin üretiminde yüzde 5 oranında bir artış sağlıyoruz ama bu gıda israf ve kayıplarıyla mücadelede insanlarımıza çok basit bir davranış değişikliği kazandırabilirsek bunun çok daha önemli bir miktarını kayıp ya da israf olmaktan kurtarabilmek elimizde. Yaklaşık iki yıl süren hazırlık çalışmasından sonra 2020 yılının mayıs ayında pandemiye rağmen start verdik. Pandeminin bize verdiği imkanlar ölçüsünde gerek ülkemizde gerekse bölge ülkelerinde gıda kayıp ve israfıyla mücadeleyi görev olarak üstlendik ve halkımızın da desteğiyle bu konuda farkındalık oluşturacağız."

"Doğru bir şekilde tüketilmesi halinde herkese yetecek kadar gıda var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, her geçen yıl hızla artan dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara çıkacağının öngörüldüğünü, bunun da gıdaya olan ihtiyacı daha da artıracağını belirtti.

Bakanlık tarafından tarımsal üretimin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Doğru bir şekilde tüketilmesi halinde herkese yetecek kadar gıda var. Bunun için israf etmemek lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal üretimde son 5 yılda küçükbaş hayvancılıkta 44 milyon 300 binden 57,5 milyona, büyükbaş hayvancılıkta 16 milyondan 18 milyona, kırmızı et üretiminde 1,1 milyon tondan 1,4 milyon tona, süt üretiminde 20,7 milyon tondan 23,1 milyon tona, tavuk eti üretiminde 2,1 milyon tondan 2,2 milyon tona, su ürünleri üretiminde 271 bin tondan 477 bin tona kadar üretimimizi artırdık."

Programda, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da konuşma yaptı.

Etkinliğe, Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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