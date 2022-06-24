Elazığ'da 'Tarlayı sulama sırası' kavgası: 5 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Tarlayı sulama sırası' kavgası: 5 yaralı

24.06.2022 15:32

Elazığ'da 'Tarlayı sulama sırası' kavgası: 5 yaralı Elazığ'da tarlayı sulama sırası nedeni ile çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü Kavgada, amca ve oğulları yeğenlerine kurşun yağdırdı Yaralılardan biri, olayla ilgili olmayan komşu çıktı Elazığ'da aralarında daha önce husumet bulunan akraba...

Elazığ'da 'Tarlayı sulama sırası' kavgası: 5 yaralı

Elazığ'da tarlayı sulama sırası nedeni ile çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Kavgada, amca ve oğulları yeğenlerine kurşun yağdırdı

Yaralılardan biri, olayla ilgili olmayan komşu çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile arasında, iddiaya göre tarlayı sulama sırası nedeni ile silahlı kavga çıktı. Amcanın, 3 oğluyla birlikte yeğenlerine tabanca ve tüfekle kurşun yağdırdığı olayda, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, olayla ilgisi olmayan komşu olduğu öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Değirmenönü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden miras konusundan dolayı husumet bulunan iki aile, köy içerisindeki yoldan karşılaştı. Akraba iki aile, iddiaya göre tarlayı sulama sırası nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.K., 3 oğlu ile birlikte kardeşinin çocuklarına tüfek ve silahla ateş açtı. Olayda 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılardan birinin olayla ilgisi olmayan komşuları olduğu öğrenildi. Ayrıca açılan ateş sonucu bir oğlak telef olurken 3 keçi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine Değirmenönü köyüne çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan 4 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Tarlayı sulama sırası' kavgası: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Tarlayı sulama sırası' kavgası: 5 yaralı - Son Dakika
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