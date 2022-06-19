Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı

19.06.2022 12:59
Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri, tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişiyi dronla tespit ederek suçüstü yakaladı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişiyi dronla tespit ederek suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi takibe alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için dron destekli operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliyi tarlasındaki Hint kenevirlerine bakım yaptığı esnada dronla görüntüleyerek, suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen 205 kök Hint keneviri imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir tarlasına dronlu operasyon: 1 gözaltı Son dakika haberi | Jandarmadan kenevir tarlasına dronlu operasyon: 1 gözaltı Elazığ'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca ve tavşan tedavi altına alındı Elazığ'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca ve tavşan tedavi altına alındı
Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli
13:27 Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 13:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement