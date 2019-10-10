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Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdü

45 dakika önce

ELAZIĞ'da, tartıştığı husumetlisi C.T. (72) tarafından silahla vurulan Mustafa Çapar (37), hayatını kaybetti.

Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdü, System.String[]

ELAZIĞ'da, tartıştığı husumetlisi C.T. (72) tarafından silahla vurulan Mustafa Çapar (37), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Örençay köyünde meydana geldi. Mustafa Çapar, iddiaya göre husumetlisi olduğu Örençay köyünde oturan C.T'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada C.T.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Mustafa Çapar, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. C.T., jandarma ekiplerince  gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Mustafa Çapar'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fırat Üniversitesi, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:14 Kaynak: DHA
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