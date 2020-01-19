Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerince yakalanan Sedat S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Elazığ Doğukent Mahallesi 94. Sokak'taki apartmanda dün Paşa S, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üvey kardeşi Sedat S. tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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