Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
6 saat önce
Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:52 Kaynak: AA
Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerince yakalanan Sedat S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Elazığ Doğukent Mahallesi 94. Sokak'taki apartmanda dün Paşa S, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üvey kardeşi Sedat S. tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.
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