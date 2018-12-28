Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Tasavvuf Konseri Beğeni Topladı

Elazığ'da Tasavvuf Konseri Beğeni Topladı

1 saat önce

Fırat Üniversitesi (FÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Tasavvuf Musikisi Konseri" büyük beğeni topladı.

Elazığ'da Tasavvuf Konseri Beğeni Topladı, System.String[]
Fırat Üniversitesi (FÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Tasavvuf Musikisi Konseri" büyük beğeni topladı.

FÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Tasavvuf Musikisi Konseri" verildi. FÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Yavuz Demirtaş'ın sanat danışmanlığını yaptığı, öğretim görevlisi Mahmut Bolkar Öztekin'in yönettiği koro, birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan konseri, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Yavuz Demirtaş, FÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:31 Kaynak: İHA

Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi, Güncel
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