Elazığ'da Tasavvuf Konseri ve Aşure Günü etkinliği gerçekleştirdi - Son Dakika

Elazığ Belediyesi tarafından Tasavvuf Konseri ve Aşure Günü etkinliği gerçekleştirdi.

Paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek isteyen Elazığ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Kültür Park Amfitiyatro'da Tasavvuf Konseri ve Aşure Günü etkinliği gerçekleştirdi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından birbirinden güzel ilahi ve kasideler seslendirildi. Koro Şefi Kenan Çimtay öncülüğünde gerçekleştirilen konser sonrası ise misafirlere Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, aşure ikramı edildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatlarıyla Muharrem ayına özel tasavvuf dinletisi ve aşure günü etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Şehrimizin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşaması için belediye olarak gerekli imkanları sunmak ve geleneklerimizi yaşatmak bizlerin görevidir. AK Parti Kadın Kolları üyeleri de bu anlamlı etkinlikte yer alarak hoşgörü, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bu mübarek ayın ülkemiz başta olmak üzere bütün İslam coğrafyasına sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - ELAZIĞ