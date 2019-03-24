Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Tasavvuf Müziği Konseri

Elazığ'da Tasavvuf Müziği Konseri

1 saat önce

Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Korosu, kültürel etkinlikler kapsamında "tasavvuf müziği konseri" verdi.

Elazığ'da Tasavvuf Müziği Konseri, System.String[]
Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Korosu, kültürel etkinlikler kapsamında "tasavvuf müziği konseri" verdi.

Belediye başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışının sadece yol, kaldırım ve park yapmak olmadığını söyledi.

Sosyal faaliyetlere de ağırlık verdiklerini ifade eden Yanılmaz, "Bir şehri şehir yapan o şehrin kültürü, sanatı, edebiyatı, şiiri ve musikisidir. 2018 yılında bin 220 kültür sanat etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Koro Şefi Naci Sönmez ise Elazığ Belediye Konservatuvarı'nın gelişimine büyük katkı veren Başkan Yanılmaz'a teşekkür etti.

Konserde Yanılmaz, sözleri Kul Yusuf'a ait bir ilahiyi de seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:02 Kaynak: AA

Mücahit Yanılmaz, Elazığ, Güncel
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