Elazığ'da tedbirler kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da tedbirler kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Elazığ'da tedbirler kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetleri durduruldu

6 saat önce

Elazığ Valiliği, korona virüsü tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu bildirildi.

Elazığ'da tedbirler kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetleri durduruldu, System.String[]

Elazığ Valiliği, korona virüsü tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada," Korona virüsü salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020/08 sayılı kararıyla ilimiz genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları oto pazarı ve hayvan pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur"denildi. - ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor         
19:14
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz         
18:50
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek         
17:54
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı         
17:40
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 15:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da tedbirler kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]