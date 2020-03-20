Elazığ'da tedbirler kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

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Elazığ'da tedbirler kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetleri durduruldu
6 saat önce
Elazığ Valiliği, korona virüsü tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu bildirildi.
Elazığ Valiliği, korona virüsü tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada," Korona virüsü salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020/08 sayılı kararıyla ilimiz genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları oto pazarı ve hayvan pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur"denildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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