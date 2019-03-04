Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Tefeci Operasyonu: 12 Gözaltı

Elazığ'da Tefeci Operasyonu: 12 Gözaltı

15 dakika önce

Elazığ'da düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Tefeci Operasyonu: 12 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, 115 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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