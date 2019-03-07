Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Tefeci Operasyonu: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da Tefeci Operasyonu: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Elazığ'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da Tefeci Operasyonu: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Elazığ'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek tefecilik yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında para karşılığında şahısların menkul gayrimenkullerini kendileri veya üçüncü şahıslar adına ipotek alan, parasını ödeyemeyenlerden yeniden senet alan veya menkul gayrimenkullerine el koyup, ayrıca ihaleye fesat karıştırmak suretiyle 600 bin TL haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 12 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 115 adet mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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