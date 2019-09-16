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Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Elazığ'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek senet imzalatmak suretiyle tefecilik yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı şahısların para karşılığında gayrimenkulleri ipotek altına almak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve doldurulmuş vaziyette senet ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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