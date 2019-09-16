Elazığ'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ'da belirli faiz oranı karşılığında borç para vererek, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin gayrimenkullerini kendileri veya üçüncü kişiler adına ipotek alan ve haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edildi. Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet ele geçirildi.