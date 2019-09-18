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Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı -Vatandaşlara belirli faiz oranı karşılığında para vererek senet imzalattıran 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

-Vatandaşlara belirli faiz oranı karşılığında para vererek senet imzalattıran 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ - Elazığ'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek senet imzalatmak suretiyle tefecilik yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı şahısların para karşılığında gayrimenkulleri ipotek altına almak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i bugün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve doldurulmuş vaziyette senet ele geçirilmişti.

Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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