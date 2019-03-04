Elazığ'da Tefecilere Operasyon: 12 Gözaltı
1 saat önce
ELAZIĞ'da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 115 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kişilere belli bir faiz oranı karşılığında borç para vererek tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis
ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelilerin gayrimenkullerini kendileri veya üçüncü kişiler adına ipotek alan, parasını ödeyemeyenlerden yeniden senet alan veya gayrimenkullerine el koyan, ayrıca ihaleye fesat karıştırmak suretiyle 600 bin lira haksız kazanç elde edenleri belirledi. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesiyle adreslerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 115 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
- Elazığ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:25 Kaynak: DHA
Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek
Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti
11 Gün Sonra Venezuela'ya Dönen Muhalif Lider Guaido, Maduro'yu Hedef Aldı: Son Hatası Olur