Elazığ'da tefecilere operasyon: 6 tutuklama
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ELAZIĞ'da, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:41 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, belirli faiz karşılığında borç vererek, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin gayrimenkullerini kendileri veya üçüncü kişiler adına ipotek alan ve haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edildi. Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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