ELAZIĞ'DA TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİ - Son Dakika

ELAZIĞ'da ikinci el aldığı traktörü transit araca yükleyip trafikte ilerleyen sürücüyü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Sanayi mahallesinden aldığı ikinci el traktörü ismi öğrenilemeyen çiftçi, transit aracın içerisine yerleştirip, kaymasını önlemek içinde iki tekerleğin önüne büyükçe taş koydu. Bagaj kapısı açık bırakılan transit aracın trafikteki bu tehlikeli gidişi başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun süre karayolunda ilerleyen araç sonrasında köy yoluna dönerek gözden kayboldu.