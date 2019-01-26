Elazığ'da Telefon Kapkaçcısı Yakalanıp, Tutuklandı
59 dakika önce
Elazığ'da bir kişinin elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ
'da bir kişinin elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün merkeze bağlı Kültür Mahallesi
'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, genç bir kızın konuştuğu telefonu elinden kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Genç
kızın durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli şahıs çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasından tespit edildi.
Polis şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyette ifadesi alınmasının ardından yağma suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezanevine gönderildi.
Öteyandan, polisin telefonu bularak,sahibine teslim etti. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:53 Kaynak: İHA
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