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Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizledi - Son Dakika

Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizledi

24.12.2021 16:14

Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizlediELAZIĞ Elazığ'da öğrenciler, temizlik görevlilerini dinlendirip Gazi Caddesinde 'Temizlik Bir Tercih Değil Sorumluluktur' sloganıyla temizlik yaparak farkındalık oluşturdu.

Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizledi

ELAZIĞ Elazığ'da öğrenciler, temizlik görevlilerini dinlendirip Gazi Caddesinde 'Temizlik Bir Tercih Değil Sorumluluktur' sloganıyla temizlik yaparak farkındalık oluşturdu.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Gazi Caddesinde 'Temizlik Bir Tercih Değil Sorumluluktur' sloganıyla temizlik çalışanlarına yardım etti. Öğrenciler cadde ve sokaklarda yapılan temizliğin yalnız temizlik görevlilerinin işi olmadığını bu alanların herkes tarafından temiz tutulmasının bir sorumluluk olduğuna dikkat çekmek amacıyla bir çalışma başlattı.

Öğrencilerden Beyza Nur Doğan, projeyle çevreyi temiz tutmanın herkesin sorumluğu olduğunu göstermeyi ve daha temiz bir ortamda eğitim görmeyi amaçladıklarını söyledi. Doğan, "Herkesin de dediği gibi temizlik onların işi ama bizlerinde sorumluluğu. Onlar ne kadar temiz tutuyorsa, temizliyorsa bizimde onlara yardım etmemiz onları desteklememiz için ortama hiçbir şekilde çöp atmamız gerektiğini gösterir. Yaptığımız proje sayesinde bunlara daha dikkat çektiğimizi daha çok önemseneceğini düşünüyorum, daha çok dikkat edileceğini düşünüyorum. Temiz bir çevre temiz bir ülke ve okudum şehrin okuduğum memleketin daha temiz olmasını isterim" dedi.

Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizledi
Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizledi
Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizledi

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Fırat Üniversitesi, Elazığ, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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