Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi Vatandaşlar kavurucu havada park ve bahçelere koştuELAZIĞ - Meteorolojinin dün uyardığı sıcak hava dalgası Elazığ'da etkili olurken, termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Vatandaşlar kavurucu havada park ve bahçelere koştu

ELAZIĞ - Meteorolojinin dün uyardığı sıcak hava dalgası Elazığ'da etkili olurken, termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Hissedilir derecede artan sıcaklık Elazığ'da vatandaşları etkilemeye başladı. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere gölgelik alanlarda zaman geçiriyor. Özellikle yaşlılar günlerinin büyük bir kısmını meydan ve parklarda bulunan ağaçların gölgesinde oturarak serinlemeye çalışırken küçük çocuklarda süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Havaların sıcak olduğunu ifade eden Mehmet Şahin, "Serinlemek için güzel bir yerimiz yok. Bizde serinlemek için gölgede oturuyoruz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında oturarak zaman geçirdiklerini dile getiren vatandaşlardan Eyüp Orman ise,"Gidecek başka yerimiz yok havalar çok sıcak olduğu için mecbur gelip gölgede oturuyoruz. 2 senedir yazları çok sıcak o yüzden gölge yerlerde oturmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Sıcak havanın kendilerini etkilediğini belirten Mehmet Yıldırım ise, bu mevsimde 30 derecelerde olması gereken sıcaklığın zaman zaman 50 dereceye ulaştığını aktardı.

Öte yandan Meteoroloji Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini, kronik hastalığı olanlar ile yaşlı ve çocukların özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altına kalmamasını önerdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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