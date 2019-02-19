Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Terör Operasyonu: 1'i Hdp İlçe Başkanı 4 Gözaltı

Elazığ'da Terör Operasyonu: 1'i Hdp İlçe Başkanı 4 Gözaltı

43 dakika önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yapıp, seçimlere yönelik örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP ilçe başkanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Terör Operasyonu: 1'i Hdp İlçe Başkanı 4 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yapıp, seçimlere yönelik örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP ilçe başkanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada terör örgütüne yardım ve yataklık ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine savcılılık talimatıyla Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP Kovancılar ilçe başkanı ve parti gençlik meclisi sorumlusunun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerden 6 CD, 1 flash bellek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

PKK, Halkların Demokratik Partisi, Elazığ, 3. Sayfa
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