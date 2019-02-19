Elazığ'da Terör Operasyonu: 1'i Hdp İlçe Başkanı 4 Gözaltı
43 dakika önce
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yapıp, seçimlere yönelik örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP ilçe başkanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yapıp, seçimlere yönelik örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP
ilçe başkanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada terör örgütüne yardım ve yataklık ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine savcılılık talimatıyla Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP Kovancılar ilçe başkanı ve parti gençlik meclisi sorumlusunun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda şüphelilerden 6 CD, 1 flash bellek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: İHA
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