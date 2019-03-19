Elazığ'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada bot ve malzemeleri ele geçirildi.
Elazığ
'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada bot ve malzemeleri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler tarafından terör örgütü PKK
'ya yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen eleman ve erzak taşımak maksadıyla kullandığı araçların bulunması için operasyon yapıldı. Operasyonda, 1 adet dört kişilik lastik bot, 2 adet kürek, 2 adet 12 volt akü, 4 adet can yeleği, 1 adet bot motoru, 1 adet bot şişirmede kullanılan pompa, 1 adet motor takma aparatı, 1 adet tamir kiti ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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