Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Terör Operasyonu

Elazığ'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 2 bot ve yaşam malzemesi bulundu.

Elazığ'da Terör Operasyonu, System.String[]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 2 bot ve yaşam malzemesi bulundu.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Karakoçan kırsalında operasyon düzenlendi.


Aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından baraj geçişlerinde kullanıldığı tahmin edilen 2 bot ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:36 Kaynak: AA

Karakoçan, Elazığ, Güncel
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