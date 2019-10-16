Son Dakika Haberleri: Elazığ'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Elazığ'da terör operasyonu: 14 gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da,terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda işbirlikçilik ve sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da terör operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Elazığ'da,terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda işbirlikçilik ve sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütüne yardım ve yataklık ile işbirlikçilik yapan şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ ve ilçelerde 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.


Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada belirlenen şüphelilere yönelik 4 farklı adrese operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyon da 3 şüpheli gözaltına alındı.


İki operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

Elazığ, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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