Son Dakika Haberleri: Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Cezaevi dış koordinasyon yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elazığ, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı
Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı Binali Yıldırım: Terör olaylarında kontrol devletin elinde Hakkari şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]