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Elazığ'da terör operasyonu: 6 gözaltı

41 dakika önce

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozacak faaliyetlerde bulundukları, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elazığ, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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