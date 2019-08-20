Elazığ'da terör operasyonu: 6 gözaltı
41 dakika önce
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:14 Kaynak: AA
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozacak faaliyetlerde bulundukları, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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