Elazığ'da terör operasyonuna ilişkin muhtarlar bilgilendirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Eren Abluka-11 (Elazığ-Başak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu ile ilgili muhtara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Karakoçan ilçesi doğu bölgesinde icra edilen, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyona ilişkin muhtarlara bilgi verdi.

Operasyonun sevk ve idaresinde bulunan Yıldız, muhtarların sorunlarını da dinledi.

Yıldız, emniyet ve asayişin sağlanması için tüm kurumlar ile koordineli bir şekilde vatandaşlara daha iyi hizmet için gece gündüz çalıştıklarını, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.