Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı - Son Dakika

Fırat Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen Araştırma Görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - ELAZIĞ