Elazığ'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü

ELAZIĞ - Elazığ'da Teröre Lanet Yürüyüşü'nde bir araya gelen vatandaşlar terörü lanetledi.

Elazığ'da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenledi. Bu kapsamda bayraklarını alan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Tekbirler getiren kalabalık, 'Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez, Hacire anneler yalnız değil' sloganları atarak Ahmet Aytar Meydanına kadar yürüdü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin ağaç korur mevkisinde 7 sivilin şehit olduğu hain saldırıyı anımsatan Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi'nin, "Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suça aklı vicdanı kurumuş kişi ve guruplar işleyebilir. Terörizmi ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik milletimiz ortak geleceğimize yönelen ve bu canice saldırılar. Kimden gelirse gelsin teröri ve ona destek verenleri terörin arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Eli kanlı terör örgütü asker polis öğretmen çocuk bebek genç yaşlı kadın demeden kan akıtmaya devam etmektedir. Anaların göz yaşı bir türlü kurumamış. İnsanlarımız yıllarca unutamayacağı acılar yaşamıştır. Bu acılar bitsin anaların göz yaşı dinsin ülkemizde yaşanan terör saldırılarını Irakta, Suriye'de Filistin'de yada Afganistan'da yaşananlardan bağımsız almak mümkün değildir. Hedef topyeküm İslam coğrafyası İslam alemi ve milletimizdir. İslam coğrafyasında parçalanmışlığını hedefleyen odaklar tüm terör yapılarını finansa etmektedirler. Bu bağlamda Diyarbakır'daki annelerimizin başlattığı eylem çok değerlidir. Diyarbakır'daki annelere Elazığ'dan selam olsun" dedi.

Yürüyüşe, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti il başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.