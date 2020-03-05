Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçti - Son Dakika

Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçti

6 saat önce

Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçtiELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki katlı mağarada çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçti

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki katlı mağarada çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Arıcak ilçesinde sürdürülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz-23 Operasyonu kapsamında iki katlı bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 3 büyük ve 5 küçük bidon, 3 kitap, 4 örgütsel doküman, 1 leşker kıyafeti, 1 sırt çantası, 7 battaniye, 11 çift ayakkabı, 1 uyku tulumu, 1 tavla, 2 satranç, 200 büyük pil, çok sayıda muhtelif ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçti

Arıcak, Elazığ, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
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