Elazığ'da TIR ile çarpışan otobüste 1 ölü, 34 yaralı

Elazığ'da tır ile çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Gece saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Koçharman Köyü yakınlarında İstanbul- Bingöl seferini yapan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada, otobüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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