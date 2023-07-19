Elazığ'da TIR ile çarpışan otobüste 1 ölü, 34 yaralı

Ahmet Biricik:

TIR lastigi patladığı için emniyet şeridinde park etmiştir. Arkadan gelen otobüs sürücüsü ise 96 km hız ve uykusuz yorgun oldugu tesbit edilmiştir. Unutmayın biz tır sürücülerinin yakın tarihte neler yaptıgına hepiniz şahitsiniz. Bizler MESLEGİNİ tüm zor şartlara ragmen en iyi şekilde yapmaya calışan insanlarız. Bizim size oldugumuz kadar sizlerde bize saygılı olmalısınız..sizlerin dedigi gibi tır şoförü suclu degil