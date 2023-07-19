Elazığ'da TIR ile çarpışan otobüste 1 ölü, 34 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da TIR ile çarpışan otobüste 1 ölü, 34 yaralı

19.07.2023 07:38

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da tır ile çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAN ÇARPTI

Gece saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Koçharman Köyü yakınlarında İstanbul- Bingöl seferini yapan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 34 yaralı

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kazada, otobüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 34 yaralı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 34 yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (10)
  • idris sağsöz: bak XYZ kardeş senin ömründe yaptığın uzun yolu tırcı kardeşlerimiz 1 ayda yapıyor tüm ülkeyi onlar taşıyor çocuğunuzun bezinden evinizin tüm malzemelerini haksızlık etmeyin ...hiçbir tırcı keyfe keder yolda grlişi güzel durmaz.yazın tırın arkasına geçtinizmi sellektör kolunu kıracak gibi davranıyorsunuz kar buz kış aylarında kuzu kuzu arkasına takılıyorsunuz..depremde kahramanlar tırcılardı şimdi ne olduda kötü insan ilan ediyorsun ... NOT :TIRCI DEĞİLİM Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Biricik: TIR lastigi patladığı için emniyet şeridinde park etmiştir. Arkadan gelen otobüs sürücüsü ise 96 km hız ve uykusuz yorgun oldugu tesbit edilmiştir. Unutmayın biz tır sürücülerinin yakın tarihte neler yaptıgına hepiniz şahitsiniz. Bizler MESLEGİNİ tüm zor şartlara ragmen en iyi şekilde yapmaya calışan insanlarız. Bizim size oldugumuz kadar sizlerde bize saygılı olmalısınız..sizlerin dedigi gibi tır şoförü suclu degil Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Demir: Arabanla yolla ciktinmi bir tır yolda olduğu zaman resmen ölüme meydan okuyorsun,hiçmi doğru dürüst tır surucusu yok,bu ülkede tırlar resmen yollari. Sahibi ve im diyor, şeritten şeride geçiyor,şeritleri kapatıyor Cevap Yaz 17 83 Yayından Kaldır
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Malatya, Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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