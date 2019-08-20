Son Dakika Haberleri: Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

49 dakika önce

ELAZIĞ'da TIR ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da TIR ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 AV 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 72 DT 788 plakalı TIR ile Sivrice ilçesi yol ayrımında çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.


Diyarbakır, Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:38 Kaynak: DHA
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