Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
49 dakika önce
ELAZIĞ'da TIR ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:38 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da TIR ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır
karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 AV 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 72 DT 788 plakalı TIR ile Sivrice
ilçesi yol ayrımında çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'ne götürülerek, tedaviye alındı.
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