Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi

İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li vekillere polis müdahale etti

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?