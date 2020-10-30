Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

30.10.2020 14:41

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 14 GE 717 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi kavşağında, H.S'nin kullandığı 23 AAT 810 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıkarak durdu.

Kazada, sürücü C.K. ile yanındaki kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır, Otomobil, Elazığ, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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