Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 14 GE 717 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi kavşağında, H.S'nin kullandığı 23 AAT 810 plakalı tır ile çarpıştı.

Elazığ 'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim