Son Dakika Haberleri: Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift öldü
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift öldü

25 dakika önce

Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti.

Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift öldü, System.String[]
Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Elazığ- Bingöl kara yolunun Yarımca mevkisinde teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan (87) ile Saadet Sağlam (83) çiftine Ş.D. yönetimindeki 23 BV 450 plakalı tır çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı çiftin cenazeleri Kovancılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:40 Kaynak: AA
Yarımca, Bingöl, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:05:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]