Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü - Son Dakika
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Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü

07.05.2022 10:10

Tırın üstündeki iş makinesi aracın üstüne düştü Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın üstünde bulunan iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü.

Tırın üstündeki iş makinesi aracın üstüne düştü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın üstünde bulunan iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü.

Kaza, Elazığ'ın Alakacaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 23 AAS 641 plakalı otomobilin üstüne düştü. Kazada araçta kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü
Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü
Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü
Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü
Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü
Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü
Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırın üstündeki iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü - Son Dakika


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