Elazığ'da Tırpan Operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Polis ekipleri tarafından 27 ilde düzenlenen organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik başlatılan "Tırpan Operasyonu" kapsamında Elazığ'da 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık 2021 tarihinde, Elazığ'ın da aralarında olduğu 27 ilde organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden şüphelilere yönelik "Tırpan Operasyonu" düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde iki şüphelinin silah sattığı bilgisi alındı. Ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.H. ve İ.B.'yi tespit etti. Şüphelilerin evlerine, iş yerlerine ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet antika av tüfeği, 65 adet fişek, 12 adet tüfek fişeği, 7 adet mermi fişeği, 11 adet boş kovan ile silah yapımında kullanılan 58 adet tabanca gövde ve parçaları, 17 adet el yapımı tabanca namlusu, 27 adet çeşitli ebatlarda şarjör gövdesi, kurusıkı tabancaların namlusunu açmada kullanılan CNC cihazı, spiral ve taşlama makineleri ile matkap ele geçirilirken, 2 kilogram 48 gram da metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ