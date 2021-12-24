Üye Girişi
Elazığ'da Tırpan Operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da Tırpan Operasyonu: 2 gözaltı

24.12.2021 19:38
Elazığ'da Tırpan Operasyonu: 2 gözaltı

Polis ekipleri tarafından 27 ilde düzenlenen organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik başlatılan "Tırpan Operasyonu" kapsamında Elazığ'da 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından 27 ilde düzenlenen organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik başlatılan "Tırpan Operasyonu" kapsamında Elazığ'da 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık 2021 tarihinde, Elazığ'ın da aralarında olduğu 27 ilde organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden şüphelilere yönelik "Tırpan Operasyonu" düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde iki şüphelinin silah sattığı bilgisi alındı. Ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.H. ve İ.B.'yi tespit etti. Şüphelilerin evlerine, iş yerlerine ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet antika av tüfeği, 65 adet fişek, 12 adet tüfek fişeği, 7 adet mermi fişeği, 11 adet boş kovan ile silah yapımında kullanılan 58 adet tabanca gövde ve parçaları, 17 adet el yapımı tabanca namlusu, 27 adet çeşitli ebatlarda şarjör gövdesi, kurusıkı tabancaların namlusunu açmada kullanılan CNC cihazı, spiral ve taşlama makineleri ile matkap ele geçirilirken, 2 kilogram 48 gram da metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da Tırpan Operasyonu: 2 gözaltı

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Tırpan Operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
19:48 Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:34 Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar
19:33 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:32 Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 19:54:53. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Tırpan Operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement