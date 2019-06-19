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Elazığ'da TKDK Değerlendirme Toplantısı

31 dakika önce

Elazığ'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Elazığ'da TKDK Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Elazığ'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
TKDK Elazığ il Koordinatörü Sertaç Yılmaz, TKDK binasında yapılan toplantıda, TKDK desteklerinin kırsaldaki yatırımcılar için önemli olduğunu söyledi.
13 Haziran itibariyle Elazığ'da 37 projenin kabulü yaptıklarını kaydeden Yılmaz, 37 projenin harcama tutarının 44 milyon lira olduğunu, bu projeler hibe tutarının 23 milyon lira olduğunu belirtti.
TKDK olarak 5. başvuru çağrı döneminin tamamlanmasıyla beraber 6. başvuru çağrı döneminin hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Yılmaz, hedeflerinin bu yatırımlarından Elazığ halkını en iyi şekilde faydalandırmayı sağlamak olduğunu bildirdi.
Yılmaz, "Çok başvuru gelmesini bekliyoruz. Özellikle hizmet sektöründe olan yatırımlar olduğu için çok ciddi manada hem Elazığ hem de diğer illerde ilginin çok olmasını bekliyoruz. Bizler kurum olarak destek verirken 2012 yılından bu yana hem kadın girişimcilerimize hem de 40 yaş altı genç çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapan bir kurumuz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Elazığ, Güncel
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