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Elazığ'da TOKİ inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da TOKİ inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

16.02.2022 13:15
Elazığ'da TOKİ inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Elazığ'da TOKİ inşaatından 600 kilogram demir çaldığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da TOKİ inşaatından 600 kilogram demir çaldığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişlik TOKİ konutları inşaat alanından demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonete yükledikleri demir malzemelerle olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Güzergahta bekleyen jandarma ekiplerince durdurulan kamyonet ile arkasındaki otomobilde arama yapıldı.

Aramada kamyonetin kasasında 600 kilogram demir malzeme ele geçirildi, otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ve mermi ile bir miktar esrar bulundu.

Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı malzemeler ilgililere teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İnşaat, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da TOKİ inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da TOKİ inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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