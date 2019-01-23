Son Dakika Haberleri: Elazığ'da TOKİ Konutları İçin Protokol İmzalandı

Elazığ'da TOKİ Konutları İçin Protokol İmzalandı

15 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın girişimleri ile Memur-Sen 3.Etap TOKİ konutları için protokol anlaşması imzalandığı bildirildi.

Elazığ'da TOKİ Konutları İçin Protokol İmzalandı, System.String[]
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın girişimleri ile Memur-Sen 3.Etap TOKİ konutları için protokol anlaşması imzalandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliği heyetiyle birlikte TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ile görüştü. Görüşmede Elazığ'da yapılacak Memur-Sen 3.Etap TOKİ Konutlarının protokol anlaşması da imzalandı. Yaklaşık 725 konutun yapılacağı Memur-Sen 3.Etap TOKİ Konutları, Güney Çevre Yolu üzerinde Galericiler Sitesi'nin hemen üst tarafında yer aldığı belirtildi.

Şehre hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yanılmaz, imzaladıkları protokolün Memur-Sen üyeleri ve Elazığ'a hayırlı olmasını diledi.

Öteyandan Başkan Yanılmaz TOKİ'den belediyeye önemli bir kaynak daha kazandırdıklarını,TOKİ mülkiyetindeki gayrimenkullerden 124 bin 768 metre kareyi belediye mülkiyetine geçişiyle ilgili satış protokolünün imzalandığını kaydetti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Memur Sen, Elazığ, Güncel
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