Elazığ'da, TOKİ konutlarından kombi çalan hırsızlar Diyarbakır'da yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da, TOKİ konutlarından kombi çaldıkları iddiasıyla Diyarbakır'da yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bizmişen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlardan 10 kombinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda olayın şüphelilerinin R.E, S.A, H.D. ve S.Ş olduğunu ve çaldıkları kombiler ile Diyarbakır'a gittiklerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.