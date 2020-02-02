Elazığ'da, TOKİ'nin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek - Son Dakika
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Elazığ'da, TOKİ'nin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde, evleri yıkılanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kalıcı konut inşa edilmesine başlanırken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 400 konut da depremzedelere verilecek.

Elazığ'da, TOKİ'nin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde, evleri yıkılanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kalıcı konut inşa edilmesine başlanırken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 400 konut da depremzedelere verilecek.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Merkez Cumhuriyet Mahallesi ile Bizimşen bölgesinde, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 400 konut, depremzedelere verilmeye başlandı. 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 şeklinde yapılan konutlar, öncelikli olarak Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde deprem sırasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına teslim ediliyor.

DEPREMDE BOYALARINDA BİLE ÇATLAK OLUŞMADI

Konutların teknik özellikleri hakkında bilgi veren yüklenici firma temsilcisi Coşkun Aliefendioğlu, depremde bu konutların kendini test ettiğini ve boyalarında dahi bir çatlağın oluşmadığını söyledi. Aliefendioğlu, "Sayın bakanımızın teslim etmeyi düşündüğü konutlar 2 bölümden oluşmaktadır, bir kısmı 3+1 ve 125 metrekare ebeveyn banyolu olmakta, diğer kısmı da 90 metrekare civarında 2+1 konutlardan oluşmaktadır. Statik olarak yaşamış olduğumuz depremde kendini test etmiş ve en ufak bir sıva çatlağı bulunmadı. Statik olarak oldukça güçlüdür burası. Konutlarımızda doğal gaz ısıtmalı merkezi sistem mevcuttur. Doğal gaz, elektrik ve su abonelikleri hazır haldedir" dedi.


Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:24 Kaynak: DHA
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